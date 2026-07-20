PSIM Latihan Perdana di Stadion Mandala Krida, Skuad Belum Komplet

bali.jpnn.com, BANTUL - Manajemen PSIM Yogyakarta menggelar latihan perdana tim Senin (20/7) sore di Stadion Mandala Krida.

Namun, manajemen mengakui ada beberapa kendala teknis sehingga sesi latihan perdana tidak dihadiri skuad tim secara lengkap.

Sejumlah penggawa lokal maupun asing masih belum berkumpul keseluruhannya di Yogyakarta.

“Untuk komposisi skuad tim saat ini memang belum komplet karena masih ada pemain yang dalam perjalanan atau menyelesaikan urusan administrasi.

Total 21 pemain yang hadir, perpaduan asing dan lokal,” ujar Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

Namun, kondisi kelengkapan skuad tersebut tidak menghalangi niat manajemen dan tim pelatih untuk menggelar sesi latihan perdana ini.

Latihan perdana ini bahkan terbuka untuk disaksikan publik.

“Kami, manajemen dan tim pelatih, sepakat untuk membuka sesi latihan perdana ini untuk umum,” kata Iksan Mahar.