Bernardo Tavares Evaluasi Lini Belakang & Serang Persebaya, Banyak Catatan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mencatat sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi skuad Bajol Ijo sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir September mendatang.

Bernardo Tavares melontarkan hal tersebut setelah Persebaya dipaksa bermain imbang oleh PSIS Semarang pada laga pramusim bertajuk 99th Anniversarry Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (19/7) kemarin

Kedua kesebelasan bermain imbang 2 – 2 di depan ribuan Bonek dan Bonita.

Dua gol Persebaya dicetak dua striker anyar Alex Martins dan Yan Mabella, sedangkan gol PSIS Semarang dua-duanya dicetak Lorensius Sabda.

"Ada banyak hal positif yang saya lihat. Kami mampu menciptakan banyak peluang.

Namun, ada juga hal yang harus segera diperbaiki, terutama dua gol yang kami kebobolan akibat kesalahan individu dan kolektif yang seharusnya bisa dihindari," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Selain sektor pertahanan, mantan pelatih PSM Makassar ini juga menyoroti efektivitas penyelesaian akhir yang menurutnya masih perlu ditingkatkan.

Juru taktik asal Portugal ini menilai Persebaya memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak gol tambahan, tetapi belum mampu memaksimalkannya dengan baik.