JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bernardo Tavares Evaluasi Lini Belakang & Serang Persebaya, Banyak Catatan

Bernardo Tavares Evaluasi Lini Belakang & Serang Persebaya, Banyak Catatan

Senin, 20 Juli 2026 – 17:07 WIB
Bernardo Tavares Evaluasi Lini Belakang & Serang Persebaya, Banyak Catatan - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mencatat sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi skuad Bajol Ijo sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir September mendatang setelah dipaksa bermain imbang 2 - 2 kemarin. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mencatat sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi skuad Bajol Ijo sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir September mendatang.

Bernardo Tavares melontarkan hal tersebut setelah Persebaya dipaksa bermain imbang oleh PSIS Semarang pada laga pramusim bertajuk 99th Anniversarry Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (19/7) kemarin

Kedua kesebelasan bermain imbang 2 – 2 di depan ribuan Bonek dan Bonita.

Baca Juga:

Dua gol Persebaya dicetak dua striker anyar Alex Martins dan Yan Mabella, sedangkan gol PSIS Semarang dua-duanya dicetak Lorensius Sabda.

"Ada banyak hal positif yang saya lihat. Kami mampu menciptakan banyak peluang.

Namun, ada juga hal yang harus segera diperbaiki, terutama dua gol yang kami kebobolan akibat kesalahan individu dan kolektif yang seharusnya bisa dihindari," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Selain sektor pertahanan, mantan pelatih PSM Makassar ini juga menyoroti efektivitas penyelesaian akhir yang menurutnya masih perlu ditingkatkan.

Juru taktik asal Portugal ini menilai Persebaya memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak gol tambahan, tetapi belum mampu memaksimalkannya dengan baik.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mencatat sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi skuad Bajol Ijo sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya PSIS PSIS Semarang 99th Anniversary Game Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU