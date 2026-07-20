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Igor Tolic: Tak Ada Anak Emas di Persib, Ada Garansi dengan Syarat

Senin, 20 Juli 2026 – 16:46 WIB
Igor Tolic: Tak Ada Anak Emas di Persib, Ada Garansi dengan Syarat - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic berbincang dengan Achmad Jufriyanto. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menegaskan bahwa seluruh penggawa Pangeran Biru memiliki kesempatan yang sama untuk unjuk gigi di ajang Piala Presiden 2026. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menegaskan bahwa seluruh penggawa Pangeran Biru memiliki kesempatan yang sama untuk unjuk gigi di ajang Piala Presiden 2026.

Namun, pelatih asal Kroasia itu menekankan bahwa menit bermain tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan harus diperjuangkan lewat kerja keras.

Menurut Igor Tolic, proses penilaian untuk masuk ke dalam starting line-up tidak hanya dilihat saat laga resmi bergulir.

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Setiap sesi latihan harian justru menjadi panggung utama bagi para pemain untuk memikat hati tim pelatih.

"Para pemain harus mempersiapkan diri, baik untuk pertandingan maupun untuk membuktikan kualitas mereka di depan tim pelatih.

Kami yang berada di pinggir lapangan akan menentukan siapa yang berada dalam kondisi paling siap untuk berlaga," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Persib tergabung di Grup A Piala Pesiden 2026 bersama Arema FC, DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers FC (Singapura).

Tiga pertandingan tersebut akan dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi perkembangan pemain sekaligus mematangkan komposisi terbaik skuad.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menegaskan bahwa seluruh penggawa Pangeran Biru memiliki kesempatan yang sama untuk unjuk gigi di ajang Piala Presiden 2026.
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Piala Presiden 2026 Anak Emas arema fc Tampines Rovers DPMM FC Super League 2026-2027

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