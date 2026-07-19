Persebaya Gagal Menang di Laga Pramusim, PSIS Paksa Green Force 2 – 2

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya gagal meraih kemenangan pada laga pramusim bertajuk 99th Anniversarry Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (19/7) sore.

Melawan tim Liga 2, PSIS Semarang, Persebaya yang bermaterikan pemain bintang dipaksa bermain imbang 2 – 2.

Dua gol Persebaya dicetak dua striker anyar Alex Martins dan Yan Mabella.

Alex Martins mencetak gol pada menit ke-35 melalui sundulan memanfaatkan assist Francisco Rivera, sementara gol kedua dicetak Yan Mabella menit ke-52 memanfaatkan kesalahan lini belakang PSIS Semarang.

Dua gol PSIS Semarang dicetak Lorensius Sabda.

Sebelum peluit akhir berbunyi, Fransisco Rivera nyaris membawa Persebaya unggul andai aksinya di menit ke-88 tidak dilanggar oleh Akbar Arjunsyah.

Namun, tendangan bebas yang diambil oleh Risto Mitrevski masih bisa ditepis oleh kiper PSIS Semarang yang dikawal Rizky Darmawan.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai laga uji coba dengan hasil imbang ini menjadi simulasi penting menjelang Piala Presiden 2026.