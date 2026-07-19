Kejutan Bursa Transfer! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib, Kontrak Dua Musim

bali.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki mengenai masa depan striker haus gol milik Borneo FC, Mariano Peralta, akhirnya terjawab.

Bukan berlabuh ke Persija Jakarta seperti rumor yang berkembang, penyerang tajam Argentina tersebut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung.

Persib mengamankan tanda tangan Mariano Peralta untuk memperkuat lini serang mereka menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Striker berusia 28 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun yang akan mengikatnya di Bandung hingga 2028.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengungkapkan rekrutmen Mariano Peralta merupakan hasil evaluasi mendalam dan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

Performa konsisten Mariano Peralta di Super League musim lalu menjadi alasan utama Persib kepincut mendatangkannya.

“Tim pelatih Persib membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif.

Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sangat sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari Antara.