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JPNN.com Bali Sport Kejutan Bursa Transfer! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib, Kontrak Dua Musim

Kejutan Bursa Transfer! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib, Kontrak Dua Musim

Minggu, 19 Juli 2026 – 21:19 WIB
Kejutan Bursa Transfer! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib, Kontrak Dua Musim - JPNN.com Bali
Bukan berlabuh ke Persija Jakarta seperti rumor yang berkembang, penyerang tajam Argentina yang musim lalu bermain di Borneo FC Mariano Peralta resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung dan mendapat kontrak dua musim. Foto: Insatgram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki mengenai masa depan striker haus gol milik Borneo FC, Mariano Peralta, akhirnya terjawab.

Bukan berlabuh ke Persija Jakarta seperti rumor yang berkembang, penyerang tajam Argentina tersebut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung.

Persib mengamankan tanda tangan Mariano Peralta untuk memperkuat lini serang mereka menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

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Striker berusia 28 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun yang akan mengikatnya di Bandung hingga 2028.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengungkapkan rekrutmen Mariano Peralta merupakan hasil evaluasi mendalam dan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

Performa konsisten Mariano Peralta di Super League musim lalu menjadi alasan utama Persib kepincut mendatangkannya.

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“Tim pelatih Persib membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif.

Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sangat sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari Antara.

Bukan berlabuh ke Persija Jakarta seperti rumor yang berkembang, penyerang tajam Argentina tersebut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung.
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TAGS   bursa transfer Persib persib bandung Mariano Peralta Persija Persija Jakarta Borneo FC Super League 2026-2027 striker kontrak pemain

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