Persib Perpanjang Kontrak Matricardi, Barros, Ramon Tanque & Kakang Rudianto

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib bergerak cepat memperkuat fondasi tim demi menjaga daya saing di level domestik maupun Asia.

Sebagai langkah nyata, Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak tiga legiun asingnya, yakni Patricio Matricardi (Argentina), Uilliam Barros Pereira, dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza (Brasil) hingga 2028.

Persib juga memagari bek muda potensialnya, Kakang Rudianto, dengan kontrak jangka panjang hingga 2029.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perpanjangan kontrak ini sebagai bagian dari apresiasi kinerja mereka membantu tim meraih gelar juara.

Sepanjang musim lalu, mereka tampil konsisten dan menjadi pilar penting dalam keberhasilan tim menorehkan sejarah.

Perpanjangan kontrak ini sekaligus merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

"Persib membutuhkan kedalaman skuad yang semakin kuat karena musim ini kami akan berkompetisi di empat ajang berbeda.

Untuk menjaga konsistensi, kami butuh pemain berkualitas di setiap lini agar tim memiliki daya saing optimal di setiap laga," ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.