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JPNN.com Bali Sport Persija Makin Gahar, Eks Gelandang Klub Kroasia Stjepan Loncar Merapat

Persija Makin Gahar, Eks Gelandang Klub Kroasia Stjepan Loncar Merapat

Minggu, 19 Juli 2026 – 10:06 WIB
Persija Makin Gahar, Eks Gelandang Klub Kroasia Stjepan Loncar Merapat - JPNN.com Bali
Persija resmi mengumumkan rekrutan baru, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, sebagai pemain anyar untuk musim depan, kemarin. Foto: Instagram @stepiloncar_44

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija terus menggeliat di bursa transfer.

Sabtu (18/7) kemarin, Persija resmi mengumumkan rekrutan baru, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, sebagai pemain anyar untuk musim depan.

Pemain berpengalaman di kompetisi Eropa dan internasional itu dikontrak selama dua musim setelah direkrut melalui kesepakatan transfer dengan klub Kroasia, NK Istra 1961.

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“Stjepan Loncar adalah pemain yang kami yakini dapat menambah kualitas serta memperkaya pilihan di lini tengah Persija,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Menurut Prapanca, pengalaman eks pemain Timnas Bosnia dan Herzegovina di sepak bola Eropa menjadi bekal positif membela panji Persija.

Stjepan Loncar mengawali karier profesional bersama NK Siroki Brijeg.

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Ia kemudian melanjutkan karier di sejumlah klub Eropa, mulai dari HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, Lech Poznan, hingga NK Istra 1961.

Musim lalu bersama NK Istra 1961, Stjepan Loncar mencatatkan 33 penampilan di Liga Kroasia dengan torehan tiga gol dan enam assist.

Persija resmi mengumumkan rekrutan baru, gelandang asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, sebagai pemain anyar untuk musim depan
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TAGS   Persija Persija Jakarta Stjepan Loncar bursa transfer NK Istra 1961 gelandang kontrak pemain Super League 2026-2027 Timnas Bosnia dan Herzegovina

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