Bernardo Tavares Incar Kemenangan Kontra PSIS, Sentil Taktik Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Puncak perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya dimeriahkan lewat laga bertajuk 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang.

Duel spesial bagi Green Force serta Bonek ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7).

Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, laga pramusim ini menjadi tolok ukur penting untuk melihat perkembangan anak asuhnya setelah melewati serangkaian program latihan intensif menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

"Latihan dan pertandingan itu berbeda.

Kami ingin melihat bagaimana para pemain menerapkan prinsip taktik di lapangan, mulai dari transisi menyerang dan bertahan, organisasi permainan, hingga reaksi saat kehilangan bola," ujar Bernardo Tavares, Sabtu (18/7).

Menurutnya, laga ini menjadi ujian taktis bagi timnya.

Ia ingin melihat sejauh mana para pemain mampu menerapkan strategi transisi, organisasi permainan, dan kedisiplinan yang selama ini diasah dalam latihan.

"Target utama kami adalah kesiapan kompetisi di bulan September.