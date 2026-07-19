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Bernardo Tavares Incar Kemenangan Kontra PSIS, Sentil Taktik Persebaya

Minggu, 19 Juli 2026 – 08:58 WIB
Bernardo Tavares Incar Kemenangan Kontra PSIS, Sentil Taktik Persebaya - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan anak asuhnya siap menghadapi PSIS Semarang pada laga bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7). Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Puncak perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya dimeriahkan lewat laga bertajuk 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang.

Duel spesial bagi Green Force serta Bonek ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7).

Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, laga pramusim ini menjadi tolok ukur penting untuk melihat perkembangan anak asuhnya setelah melewati serangkaian program latihan intensif menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

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"Latihan dan pertandingan itu berbeda.

Kami ingin melihat bagaimana para pemain menerapkan prinsip taktik di lapangan, mulai dari transisi menyerang dan bertahan, organisasi permainan, hingga reaksi saat kehilangan bola," ujar Bernardo Tavares, Sabtu (18/7).

Menurutnya, laga ini menjadi ujian taktis bagi timnya.

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Ia ingin melihat sejauh mana para pemain mampu menerapkan strategi transisi, organisasi permainan, dan kedisiplinan yang selama ini diasah dalam latihan.

"Target utama kami adalah kesiapan kompetisi di bulan September.

pelatih Persebaya Bernardo Tavares, laga pramusim kontra PSIS, Minggu hari ini (19/7) ini menjadi tolok ukur penting untuk melihat perkembangan anak asuhnya
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya PSIS PSIS Semarang 99th Anniversary Game Stadion Gelora Bung Tomo Bonek

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