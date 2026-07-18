Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye menyatakan kesiapannya untuk memberikan performa maksimal demi membawa Skuad Garuda meraih hasil terbaik di ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Alih-alih terbebani dengan kekuatan tim lawan, mantan pemain Almere City ini memilih mengalihkan seluruh fokusnya pada menu latihan yang diberikan pelatih John Herdman.

Targetnya jelas, menyapu bersih setiap laga dengan kemenangan.

Untuk merealisasikan target besar tersebut, pemain yang karib disapa The Professor ini terus mematangkan kesiapan fisik, teknik, hingga strategi.

“Sudah sangat jelas, kami bertanding untuk menang. Itu fokus utamanya.

Kami tidak takut bilang itu karena kami sudah banyak main di final,” ujar Thom Haye dilansir dari laman Bali United.

“Semua pemain punya banyak energi dan kami ingin menyiapkan semua dengan baik.

Saya sangat menikmatinya dan juga siap bekerja keras,” imbuh Thom Haye.