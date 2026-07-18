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Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:12 WIB
Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan keterangan kepada awak media di Bali United Training Center, Sabtu (18/7) di sela-sela latihan skuad Garuda. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Timnas Indonesia memasuki pekan kedua pemusatan latihan training camp (TC) di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

Skuad Garuda digembleng di fasilitas kelas dunia ini sejak Senin (6/7) lalu sebagai persiapan matang menyambut ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Setelah fokus pada penguatan fisik dan kebugaran pada fase pertama di awal Juli, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman kini mulai mempertajam strategi tim.

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Latihan gelombang kedua di Gianyar, Bali ini dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juli mendatang.

“Pekan ini kami lebih fokus ke taktik. Saya melihat anak-anak makin solid,” ujar John Herdman dilansir dari laman Bali United.

Untuk menjaga kedalaman strategi, John Herdman menerapkan latihan taktik utama secara tertutup dari sorotan media.

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Selain aspek teknis, mantan juru taktik Timnas Kanada ini juga mengapresiasi perkembangan mentalitas pemain, mulai dari kepemimpinan hingga chemistry antarpemain yang terbangun kuat.

John Herdman menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mematangkan proses harian tim.

Setelah fokus pada penguatan fisik dan kebugaran pada fase pertama di awal Juli, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman kini mulai mempertajam strategi tim.
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TAGS   Piala AFF 2026 ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 bali united Bali United Training Center John Herdman Timnas Indonesia latihan taktik

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