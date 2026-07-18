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JPNN.com Bali Sport Persebaya Memang Beda! Bikin Formula Rahasia Menjelang Kontra PSIS Semarang

Persebaya Memang Beda! Bikin Formula Rahasia Menjelang Kontra PSIS Semarang

Sabtu, 18 Juli 2026 – 09:45 WIB
Persebaya Memang Beda! Bikin Formula Rahasia Menjelang Kontra PSIS Semarang - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya latihan di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/7) kemarin menjelang laga 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang, Minggu (19/7) besok. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya membuktikan diri sebagai klub yang melek teknologi menjelang laga 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7) besok.

Tidak hanya menggenjot fisik dan taktik, skuad Green Force menerapkan pendekatan sports science ketat untuk menjaga performa pemain.

Langkah khusus ini dilakukan melalui pemantauan kondisi pemain secara berkala menggunakan dua jenis kuesioner rutin.

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Keduanya, yaitu wellness questionnaire sebelum latihan dan Rate of Perceived Exertion (RPE) setelah latihan.

"Secara umum, kedua instrumen ini digunakan untuk memantau kondisi pemain sebelum dan sesudah menjalani sesi latihan," ujar dokter tim Persebaya, dr. Hansel, dilansir dari laman klub.

Menurutnya, melalui wellness questionnaire, tim medis menyisir data kualitas tidur, tingkat kelelahan, kondisi otot, hingga suasana hati pemain.

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Data tersebut kemudian dianalisis oleh tim medis dan tim pelatih untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fisik maupun mental pemain sebelum memasuki sesi latihan.

Melalui RPE, pemain memberikan penilaian subjektif dengan skala 1-10 mengenai seberapa berat beban latihan yang mereka rasakan.

Persebaya membuktikan diri sebagai klub yang melek teknologi menjelang laga 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)
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TAGS   Persebaya PSIS PSIS Semarang 99th Anniversary Game Stadion Gelora Bung Tomo latihan fisik

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