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Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

Sabtu, 18 Juli 2026 – 09:21 WIB
Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali
Manajemen The Guardian – julukan Bhayangkara FC mengumumkan melepas 16 pemainnya saat tim lain gencar merekrut pemain anyar. Foto: I.League

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar mengejutkan datang dari skuad Bhayangkara FC menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Diam-diam manajemen The Guardian – julukan Bhayangkara FC mengumumkan melepas 16 pemainnya saat tim lain gencar merekrut pemain anyar.

16 pemain itu di antaranya, sejumlah pemain penting dan legiun asing andalan Bhayangkara FC pada musim 2025-2026 lalu.

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“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama membela panji The Guardian,” tulis Bhayangkara FC di akun media sosial klub.

Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh serta strategi penyegaran tim agar dapat tampil lebih kompetitif di kompetisi Super League musim depan.

Di sektor penyerangan, lini depan dipastikan mengalami perombakan total.

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Penyerang lokal berpengalaman, Dendy Sulistyawan, resmi berpisah setelah mencatatkan enam gol dan dua assist dari 27 penampilan.

Dendy Sulistyawan telah bergabung dengan klub Liga 2, Persela Lamongan.

Diam-diam manajemen The Guardian – julukan Bhayangkara FC mengumumkan melepas 16 pemainnya saat tim lain gencar merekrut pemain anyar.
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TAGS   Bhayangkara FC bursa transfer Super League 2026-2027 Paul Munster Oscar Bruzon East Bengal FC pemain asing bali united iiija spasojevic Privat Mbarga

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