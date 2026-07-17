Striker Jort van der Sande Terpukau Budaya Bali, Pasang Target Lima Besar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Striker asing anyar Bali United, Jort van der Sande, langsung melebur dengan tradisi lokal menjelang bergulirnya musim kompetisi baru.

Jort van der Sande turut serta dalam kegiatan Tirta Yatra ke Pura Agung Besakih pada Rabu (15/7) lalu, lengkap dengan balutan busana adat Bali.

Menurut Jort van der Sande, agenda spiritual ini menjadi momentum krusial untuk mempererat kebersamaan skuad Serdadu Tridatu sebelum mengarungi ketatnya liga.

"Ini momen budaya yang sangat indah.

Saya menaruh respek besar dan senang bisa merasakannya langsung," ujar Jort van der Sande dilansir dari laman klub.

Ketakjubannya kian bertambah saat rombongan tim menikmati panorama alam Kintamani dalam sesi makan siang.

"Pemandangan alam Bali benar-benar luar biasa indah," kata Jort van der Sande.

Meski terkesan dengan keindahan Bali, Jort van der Sande menegaskan fokus utamanya tetaplah prestasi tim.