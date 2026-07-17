Profil Gelandang Kwon Chang hoon: Kenyang Bermain di Eropa, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija belum berhenti mendatangkan penggawa asing anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen Persija Jumat hari ini (17/7) mengumumkan merekrut gelandang berkebangsaan Korea Selatan, Kwong Chang-hoon, dengan kontrak berdurasi dua musim.

Kwon Chang-hoon mengaku antusias memulai perjalanan baru dalam kariernya bersama Persija Jakarta.

Menurut Kwon Chang-hoon, Persija Jakarta merupakan klub besar dengan dukungan suporter yang kuat.

Oleh karena itu, gelandang 32 tahun ini pun bertekad memberikan kontribusi maksimal untuk membantu Persija meraih prestasi pada musim 2026-2027.

“Saya memilih Persija karena ingin menghadapi tantangan baru.

Saya sudah mendapatkan berbagai pengalaman di beberapa negara, tetapi datang ke Persija merupakan lembaran baru dalam hidup saya,” kata Kwon Chang-hoon.

Kwon Chang-hoon dikenal sebagai pemain berkaki kiri yang dapat beroperasi sebagai sayap kanan, sayap kiri, maupun gelandang serang.