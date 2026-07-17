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JPNN.com Bali Sport Profil Gelandang Kwon Chang hoon: Kenyang Bermain di Eropa, Responsnya Berkelas

Profil Gelandang Kwon Chang hoon: Kenyang Bermain di Eropa, Responsnya Berkelas

Jumat, 17 Juli 2026 – 21:38 WIB
Profil Gelandang Kwon Chang hoon: Kenyang Bermain di Eropa, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Persija mengumumkan mendatangkan mantan gelandang klub K-League, Jeju SK, Kwon Chang-hoon dan mendapat kontrak dua musim ke depan. Foto: Instagram @kwonchanghoon

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija belum berhenti mendatangkan penggawa asing anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.        

Manajemen Persija Jumat hari ini (17/7) mengumumkan merekrut gelandang berkebangsaan Korea Selatan, Kwong Chang-hoon, dengan kontrak berdurasi dua musim.

Kwon Chang-hoon mengaku antusias memulai perjalanan baru dalam kariernya bersama Persija Jakarta.

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Menurut Kwon Chang-hoon, Persija Jakarta merupakan klub besar dengan dukungan suporter yang kuat.

Oleh karena itu, gelandang 32 tahun ini pun bertekad memberikan kontribusi maksimal untuk membantu Persija meraih prestasi pada musim 2026-2027.

“Saya memilih Persija karena ingin menghadapi tantangan baru.

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Saya sudah mendapatkan berbagai pengalaman di beberapa negara, tetapi datang ke Persija merupakan lembaran baru dalam hidup saya,” kata Kwon Chang-hoon.

Kwon Chang-hoon dikenal sebagai pemain berkaki kiri yang dapat beroperasi sebagai sayap kanan, sayap kiri, maupun gelandang serang.

Gelandang berkebangsaan Korea Selatan Kwon Chang-hoon mengaku antusias memulai perjalanan baru dalam kariernya bersama Persija Jakarta untuk dua musim ke depan
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TAGS   Persija Kwon Chang hoon Persija Jakarta bursa transfer gelandang Korea Selatan Super League 2026-2027 Dijon FCO SC Freiburg Timnas Korea Selatan

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