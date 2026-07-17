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Persija Rekrut Gelandang Top Korsel, Kwon Chang hoon Diikat Dua Musim

Jumat, 17 Juli 2026 – 21:15 WIB
Persija Rekrut Gelandang Top Korsel, Kwon Chang hoon Diikat Dua Musim - JPNN.com Bali
Manajemen Persija Jakarta mengumumkan rekrutan pemain asing baru, gelandang asal Korea Selatan Kwong Chang-hoon, Jumat (17/7). Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendatangkan penggawa asing anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Jumat hari ini (17/7), manajemen Persija mengumumkan pemain asing baru, Kwong Chang-hoon.

Gelandang asal Korea Selatan, satu negara dengan pelatih Shin Tae yong menjadi bagian dari Persija setelah mendapat kontrak dua musim.

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Kehadiran Kwon Chang-hoon diharapkan menjadi kepingan penting bagi skuad Persija Jakarta musim depan.

Fleksibilitasnya yang mampu bermain di beberapa posisi dinilai akan memberikan dimensi baru bagi kreativitas serangan tim.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menegaskan bahwa kualitas teknik dan rekam jejak internasional sang pemain akan membawa dampak positif yang signifikan.

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“Kwon Chang-hoon adalah pemain dengan pengalaman yang sangat lengkap.

Ia pernah bermain di kompetisi top Eropa, membela Timnas Korea Selatan, dan tampil di level tertinggi sepak bola internasional,” ujar Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Jumat hari ini (17/7), manajemen Persija Jakarta mengumumkan rekrutan pemain asing baru, gelandang asal Korea Selatan Kwong Chang-hoon.
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TAGS   Persija bursa transfer Persija Jakarta Kwon Chang hoon Korea Selatan gelandang kontrak pemain Super League 2026-2027 Shin Tae-yong Presiden Persija M Prapanca

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