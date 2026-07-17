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Transfer Gila Arema FC! Rekrut Tiga Pemain Asing Tipe Penyerang, Dijamin Gacor

Jumat, 17 Juli 2026 – 20:53 WIB
Transfer Gila Arema FC! Rekrut Tiga Pemain Asing Tipe Penyerang, Dijamin Gacor - JPNN.com Bali
Manajemen Arema FC mengumumkan tiga pemain asing baru bertipe penyerang asal Brasil, yakni Careca, Gustavo Henrique dan Marcus Vinicius, Jumat (17/7). Gustavo Henrique saat diperkenalkan sebagai pemain Arema FC. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC melakukan operasi senyap menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Jumat hari ini (17/7), manajemen Arema FC mengumumkan tiga pemain asing baru bertipe penyerang asal Brasil.

Ketiganya, yakni gelandang serang Raianderson da Costa Morais alias Careca, striker Gustavo Henrique Rodrigues dan penyerang sayap Marcos Vinicius Silvestre Gaspar.

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Menurut General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, seluruh pemain asing yang direkrut telah melalui proses evaluasi yang matang.

Manajemen bersama tim pelatih tidak hanya mempertimbangkan kualitas individu, tetapi juga karakter, pengalaman, dan kesesuaian dengan kebutuhan tim.

“Kami berharap seluruh pemain yang telah bergabung bisa segera membangun chemistry dan beradaptasi dengan filosofi permainan tim sehingga persiapan menuju kompetisi berjalan maksimal," ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

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Inal, sapaan akrabnya mengatakan, Careca kenyang pengalaman bermain di Brasil, Korea Selatan hingga Liga Super Malaysia bersama Perak FC dan Terengganu FC.

Ia yakin pesepak bola dengan market value Rp4,78 miliar mampu memberikan dimensi baru dalam permainan tim besutan Marcos Santos.

Jumat hari ini (17/7), manajemen Arema FC mengumumkan tiga pemain asing baru bertipe penyerang asal Brasil, yakni Careca, Gustavo Henrique dan Marcus Vinicius
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TAGS   bursa transfer arema fc pemain asing Careca Marcus Vinicius Gustavo Henrique Super League 2026-2027 striker Winger Gelandang Serang

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