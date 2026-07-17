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Luke Anthony Vickery Resmi WNI, Bertekad Bawa Timnas ke Piala Dunia 2030

Jumat, 17 Juli 2026 – 10:44 WIB
Luke Anthony Vickery Resmi WNI, Bertekad Bawa Timnas ke Piala Dunia 2030 - JPNN.com Bali
Pesepak bola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery semringah saat menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7) kemarin. Foto: Kemenkum Ri

bali.jpnn.com, SYDNEY - Pesepak bola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery semringah seusai mendapat status warga negara Indonesia (WNI) di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7) kemarin.

Luke pun mengaku siap berjuang untuk merah putih di pentas internasional.

“Saya bersama tim siap untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030” kata Luke Anthony Vickery.

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Luke Vickery saat ini bermain untuk Kesebelasan McArthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia.

Sebelum bermain di McArthur Sydney, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United, Liga A Australia.

Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang.

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Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026.

Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan (TP3K) lintas kementerian, Luke Vickery dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia.

Pesepak bola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery semringah seusai mendapat status warga negara Indonesia (WNI) di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7) kemarin
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TAGS   Luke Anthony Vickery Luke Vickery WNI Timnas Indonesia Piala Dunia 2030 Menkum Supratman Andi Agtas KJRI Sydney

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