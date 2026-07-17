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JPNN.com Bali Sport Persebaya tak Sekadar Cari Menang Kontra PSIS, Pelatih Fisik Buka-bukaan

Persebaya tak Sekadar Cari Menang Kontra PSIS, Pelatih Fisik Buka-bukaan

Jumat, 17 Juli 2026 – 10:16 WIB
Persebaya tak Sekadar Cari Menang Kontra PSIS, Pelatih Fisik Buka-bukaan - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares briefing pemain saat latihan menyambut 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7) lusa. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kondisi fisik skuad Persebaya menunjukkan progres positif menjelang laga 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).

Setelah hampir sepekan melahap menu latihan terpadu, tingkat kebugaran Green Force diklaim sesuai dengan target tim pelatih.

Selama enam hari terakhir, Francisco Rivera dan kolega digembleng dengan program latihan kombinasi yang memadukan aspek fisik, teknik, dan taktik.

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Intensitasnya pun terus dinaikkan secara bertahap demi menyiasati mepetnya masa persiapan pramusim.

Pelatih Fisik Persebaya Diogo Carvalho mengaku puas dengan respons yang ditunjukkan anak asuhnya, terutama para pilar baru yang tengah beradaptasi dengan karakter permainan tim.

"Saya senang dengan cara para pemain merespons program latihan.

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Mereka bekerja sangat profesional dan cepat beradaptasi dengan intensitas maupun materi yang diberikan. Ini mempercepat proses persiapan tim secara keseluruhan," ujar Diogo Carvalho dilansir dari laman Persebaya.

Pelatih asal Portugal tersebut menjelaskan, fokus utamanya saat ini adalah membangun fondasi kebugaran yang kuat agar pemain mencapai performa optimal secara aman dan terukur saat kompetisi resmi bergulir.

Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho pun berharap performa impresif anak asuhnya tetap terjaga menjelang laga kontra PSIS Semarang.
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TAGS   Persebaya PSIS PSIS Semarang Diogo Carvalho Pelatih Fisik Persebaya Diogo Carvalho 99th Anniversary Game

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