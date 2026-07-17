Fixed, Fabio Calonego Bertahan Dua Musim di Persija, Ini Misi Besarnya

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan gelandang asal Brasil, Fábio Calonego, tetap menjadi bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran.

Pemain pilar lini tengah ini resmi memperpanjang masa baktinya dan siap memperkuat kedalaman skuad Persija untuk dua musim mendatang.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan keputusan untuk mempertahankan Fábio Calonego merupakan langkah strategis klub demi menjaga stabilitas dan kedalaman fondasi tim.

“Fábio telah membuktikan diri sebagai pemain yang mampu memberikan stabilitas di lini tengah.

Kontribusi besarnya sepanjang musim lalu menjadi pertimbangan utama kami untuk melanjutkan kerja sama ini," ujar Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

"Kami berharap Fábio tampil semakin matang, konsisten, dan terus menjadi pilar penting dalam upaya Persija merengkuh target-target besar yang telah dicanangkan,” imbuhnya.

Perpanjangan kontrak ini disambut hangat oleh Fábio Calonego.

Gelandang kreatif ini mengaku sangat antusias dan termotivasi untuk memberikan prestasi terbaik bagi publik ibu kota.