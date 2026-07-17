Johnny Jansen Sorot Kualitas Tiga Pemain Asing Baru Bali United, Aura Positif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United resmi mendatangkan empat pemain baru, tiga di antaranya adalah legiun asing untuk menyambut Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Tiga legiun asing itu dua di antaranya mantan pemain SC Cambuur, Jort van der Sande dan Remco Balk serta Queven da Silva Inacio dari Brasil.

Satu lagi adalah pemain Timnas Indonesia yang kali terakhir bermain di FC Emmen, Belanda, Tim Geypens.

Rekrutmen pemain baru ini, terutama legiun asing mendapat respons positif pelatih Bali United Johnny Jansen.

Menurut Johnny Jansen, rekrutmen tiga pemain berposisi striker, winger dan gelandang ini memberikan aura positif terhadap kekuatan timnya di musim ini.

"Saya senang dengan bergabungnya tiga pemain baru dalam tim ini.

Queven memiliki teknik yang bagus sebagai pemain Brasil dan memiliki semangat yang orang bilang Grinta (bahasa Italia artinya ketabahan, tekad dan keteguhan hati)," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Pun dengan Jort van der Sande dan Remco Balk yang memiliki kualitas di atas rata-rata.