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JPNN.com Bali Sport Cara Shin Tae yong Melatih Persija tak Biasa, Blak-blakan

Cara Shin Tae yong Melatih Persija tak Biasa, Blak-blakan

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:30 WIB
Cara Shin Tae yong Melatih Persija tak Biasa, Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih Shin Tae-yong tak menunggu waktu mulai menanamkan budaya yang ingin ia bangun di dalam tim seusai memimpin latihan perdana di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (14/7) lalu. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae-yong tak menunggu waktu mulai menanamkan budaya yang ingin ia bangun di dalam tim seusai memimpin latihan perdana di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (14/7) lalu.

Meski komposisi skuat belum sepenuhnya lengkap, dengan pemain asing yang belum seluruhnya bergabung serta enam pemain masih menjalani tugas bersama Timnas Indonesia, ada hal lain yang ingin ia bangun.

Bukan semata aspek teknik dan fisik.

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“Kami ingin memainkan sepak bola yang intens, disiplin dalam sistem adalah yang paling penting.

Kami harus membangun hal itu secara sistematis," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman I.League.

Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini merasa wajib menciptakan atmosfer tim yang ideal bagi seluruh elemen di Persija.

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Menurut Shin Tae yong, suasana yang baik akan menjadi ruang bagi para pemain dan ofisial untuk bersinergi secara harmonis.

Terlebih lagi, tim ini bisa dibilang sebagai tim yang baru karena banyak wajah anyar yang bergabung.

Pelatih Shin Tae-yong tak menunggu waktu mulai menanamkan budaya yang ingin ia bangun di dalam tim Persija menyambut kompetisi di musim baru
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TAGS   Shin Tae-yong Persija Persija Jakarta latihan perdana Super League 2026-2027

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