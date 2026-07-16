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Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:57 WIB
Bursa Transfer! Bali United Resmi Rekrut Bek Timnas Tim Geypens, Rasa Eropa - JPNN.com Bali
Bek kiri Timnas Indonesia Tim Geypens yang sedang berlatih di Bali United Training Center untuk proyeksi ASEAN Hyundai Championship Cup 2026 resmi diumumkan manajemen Serdadu Tridatu sebagai pemain Bali United musim depan. Foto: Instagram @timgeypens_

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komposisi skuad Bali United kian solid menyongsong kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen Bali United resmi mengumumkan perekrutan amunisi baru di sektor pertahanan tim untuk musim depan.

Dia adalah bek kiri Timnas Indonesia, Tim Henri Victor Geypens atau yang akrab disapa Tim Geypens.

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Pemain muda berusia 21 tahun ini diumumkan resmi menjadi bagian Bali United, Kamis (16/7) siang.

Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, Tim Geypens diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad, khususnya di lini belakang skuad Serdadu Tridatu.

“Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United,” ujar Yabes Tanuri.

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Yabes Tanuri dan tim pelatih Bali United menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini pertahanan tim menghadapi musim yang baru.

“Semoga Tim Geypens bisa memberikan kontribusi maksimal untuk meraih prestasi bersama,” kata Yabes Tanuri.

Manajemen Bali United resmi mengumumkan perekrutan amunisi baru di sektor pertahanan tim untuk musim depan. Dia adalah bek kiri Timnas Indonesia, Tim Geypens
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TAGS   bursa transfer bali united Tim Geypens Timnas Indonesia bek bek kiri Tim Henri Victor Geypens FC Twente FC Emmen Super League 2026-2027

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