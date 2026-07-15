Latihan Perdana Skuad Mewah Madura United Digelar Akhir Juli, Ada Instruksi

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United dijadwalkan menggelar latihan perdana pada akhir Juli 2026 untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Menjelang latihan perdana, manajemen Madura United meminta Lulinha Cum suis untuk mulai mengintensifkan latihan mandiri.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin menegaskan bahwa instruksi ini bertujuan agar para pemain kembali dalam kondisi fisik yang prima.

Dengan begitu, pelatih Ze Gomes tidak perlu membuang banyak waktu untuk memulihkan fisik pemain.

Pelatih Ze Gomes bisa langsung fokus pada pemantapan taktik dan penguatan chemistry skuad Laskar Sape Kerrab.

"Kami berharap pemain yang sudah dikontrak lebih intens menjalani latihan mandiri.

Jadi, saat berkumpul nanti, mereka tidak butuh waktu lama untuk mengembalikan kondisi ke performa terbaik," ujar Umar A. Wachdin dilansir dari laman I.League.

Sejauh ini, Madura United telah mengumumkan sederet nama yang akan menjadi pilar musim depan.