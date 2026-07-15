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JPNN.com Bali Sport Profil Gelandang Anyar Persija Kyohei Yoshino: Cocok dengan Taktik STY

Profil Gelandang Anyar Persija Kyohei Yoshino: Cocok dengan Taktik STY

Rabu, 15 Juli 2026 – 12:36 WIB
Profil Gelandang Anyar Persija Kyohei Yoshino: Cocok dengan Taktik STY - JPNN.com Bali
Gelandang serang asal Jepang Kyohei Yoshino resmi memperkuat Persija dengan durasi dua musim ke depan. Foto: Instagram @kyohei_yoshina5

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija kembali mengumumkan pemain baru menjelang kompetisi Super League 2025-2026 yang bergulir September mendatang.

Dia adalah gelandang serang asal Jepang, Kyohei Yoshino.

Kyohei Yoshino yang memiliki market value Rp5,21 miliar menjadi pemain baru Persija melalui skema transfer dari klub J1 League, Cerezo Osaka.

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Kyohei Yoshino menjadi bagian dari Persija selama dua musim ke depan.

Pesepak bola 31 tahun ini menyambut antusias kesempatan untuk menjadi bagian dari Persija Jakarta musim depan.

Kyohei Yoshino memahami besarnya ekspektasi yang menyertai langkahnya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia.

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“Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija.

Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa.

Kyohei Yoshino yang memiliki market value Rp5,21 miliar menjadi pemain baru Persija melalui skema transfer dari klub J1 League, Cerezo Osaka.
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TAGS   Kyohei Yoshino bursa transfer Persija Persija Jakarta Cerezo Osaka Gelandang Serang Jepang Profil Kyohei Yoshino Super League 2026-2027 Shin Tae-yong

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