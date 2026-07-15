Profil Gelandang Anyar Persija Kyohei Yoshino: Cocok dengan Taktik STY

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija kembali mengumumkan pemain baru menjelang kompetisi Super League 2025-2026 yang bergulir September mendatang.

Dia adalah gelandang serang asal Jepang, Kyohei Yoshino.

Kyohei Yoshino yang memiliki market value Rp5,21 miliar menjadi pemain baru Persija melalui skema transfer dari klub J1 League, Cerezo Osaka.

Kyohei Yoshino menjadi bagian dari Persija selama dua musim ke depan.

Pesepak bola 31 tahun ini menyambut antusias kesempatan untuk menjadi bagian dari Persija Jakarta musim depan.

Kyohei Yoshino memahami besarnya ekspektasi yang menyertai langkahnya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia.

“Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija.

Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa.