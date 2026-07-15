Tujuh Pilar PSS Sleman Bertahan, Incar 11 Pemain Anyar, Banyak Nama Besar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSS Sleman mulai meramaikan bursa transfer Super League 2026-2027 untuk menyambut kompetisi yang bergulir Mei mendatang.

Rilis terbaru, manajemen PSS Sleman resmi memperpanjang kontrak tujuh pemain yang merupakan pilar utama skuad Super Elja di Liga 2.

Ketujuh pemain itu antara lain Ega Rizky, Kevin Gomez, Claberson, Gustavo Tocantins, Fachrudin Aryanto dan Frederic Injay.

Dirut PT Putra Sleman Sembada Yoni Arseto mengatakan keputusan mempertahankan tujuh pilar utama ini mencerminkan komitmen klub terhadap pemain yang membantu PSS Sleman promosi ke Super League.

“Keputusan ini sekaligus untuk mempertahankan stabilitas tim dalam menghadapi kompetisi kasta tertinggi tersebut musim mendatang,” ujar Yoni Arseto.

Yoni Arseto berharap mereka dapat terus memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting dalam menyongsong tantangan di musim depan.

Namun, demikian PSS Sleman masih mengincar sejumlah pemain baru untuk mengarungi kompetisi musim depan.

Berikut 11 pemain incaran PSS Sleman baik lokal maupun asing versi Transfermarkt: