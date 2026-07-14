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Bursa Transfer: Persija Resmi Rekrut Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino

Selasa, 14 Juli 2026 – 21:30 WIB
Bursa Transfer: Persija Resmi Rekrut Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino - JPNN.com Bali
Gelandang berkebangsaan Jepang, Kyohei Yoshino, berlabuh ke Persija dengan kontrak dua musim. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki kemana gelandang berkebangsaan Jepang, Kyohei Yoshino, berlabuh musim depan akhirnya terjawab.

Persija yang mengincar sang gelandang sejak kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu, berhasil mendapatkan tanda tangan sang pemain untuk musim depan.

Kyohei Yoshino datang melalui skema transfer dari klub J1 League, Cerezo Osaka.

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Kyohei Yoshino yang memiliki market value Rp5,21 miliar akan menjadi bagian dari Persija selama dua musim ke depan.

Selama di Cerezo Osaka, Kyohei Yoshino menjadi pilihan alternatif yang diandalkan tim, baik sebagai jangkar maupun benteng pertahanan.

Gaya main Kyohei Yoshino dinilai sangat cocok dengan filosofi taktik pelatih Persija saat ini, Shin Tae-yong.

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Arsitek asal Korea Selatan itu dikenal menyukai pemain yang disiplin taktik, memiliki etos kerja keras, dan piawai melakukan build-up dari bawah.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut baik kedatangan Kyohei Yoshino di skuad Macan Kemayoran.

Teka-teki kemana gelandang berkebangsaan Jepang, Kyohei Yoshino, berlabuh musim depan akhirnya terjawab setelah memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta
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TAGS   bursa transfer Persija Persija Jakarta Kyohei Yoshino J-League Cerezo Osaka Super League 2026-2027 gelandang Shin Tae-yong

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