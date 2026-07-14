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JPNN.com Bali Sport Bomber Persib Balsa Sekulic Sementara Pilih Nomor 99, Ketagihan Cuaca Bandung

Bomber Persib Balsa Sekulic Sementara Pilih Nomor 99, Ketagihan Cuaca Bandung

Selasa, 14 Juli 2026 – 20:56 WIB
Bomber Persib Balsa Sekulic Sementara Pilih Nomor 99, Ketagihan Cuaca Bandung - JPNN.com Bali
Bomber anyar Persib Bandung asal Montenegro, Balsa Sekulic, resmi memilih nomor punggung 99 untuk mengawali perjalanannya bersama skuad Pangeran Biru. Balsa Sekulic mulai nyaman dengan Kota Bandung. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bomber anyar Persib Bandung asal Montenegro, Balsa Sekulic, resmi memilih nomor punggung 99 untuk mengawali perjalanannya bersama skuad Pangeran Biru.

Namun, nomor tersebut diakuinya masih bersifat sementara.

Pasalnya, masih ada keinginan dirinya untuk mengubah nomor punggung tersebut sebelum kompetisi bergulir.

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"Sebenarnya saya ingin nomor 9, tetapi sementara ini yang tersedia nomor 99.

Jadi, saya akan berdiskusi dahulu dengan Luka (Menalo)," ujar Balsa Sekulic dilansir dari laman Persib.

Meski 2026 menjadi musim perdana baginya berkarier di iklim tropis Indonesia, striker yang mengidolakan Robert Lewandowski ini mengaku sama sekali tidak risau soal adaptasi cuaca.

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"Saat ini di Montenegro justru lebih panas daripada di sini, jadi cuaca bukan masalah.

Saya sangat termotivasi dengan kesuksesan Persib di musim lalu.

Bomber anyar Persib Bandung asal Montenegro, Balsa Sekulic, resmi memilih nomor punggung 99 untuk mengawali perjalanannya bersama skuad Pangeran Biru.
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TAGS   bomber Persib Bomber Persib Balsa Sekulic Bandung nomor punggung Luka Menalo FK Mornar Bar persib bandung

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