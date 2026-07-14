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Persib Bandung Rancang TC ke Thailand, Igor Tolic Cari Lawan Sepadan

Selasa, 14 Juli 2026 – 20:33 WIB
Persib Bandung Rancang TC ke Thailand, Igor Tolic Cari Lawan Sepadan - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic merancang skuad Pangeran Biru menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Thailand seusai Piala Presiden 2026. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berencana menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Thailand untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 dan playoff AFC Champions League Two (ACL) 2.

Namun, rencana itu tertunda sementara waktu karena Persib harus menyesuaikan dengan jadwal turnamen pra-musim Piala Presiden 2026.

Menurut Pelatih Persib Igor Tolic, rencana awal keberangkatan tim ke Bangkok pada 24 Juli terpaksa diubah demi tampil di Piala Presiden 2026.

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"Setelah menyelesaikan tiga pertandingan di fase grup Piala Presiden, baru kami lihat apakah tim lolos ke semifinal atau final.

Dari sana kami akan menentukan waktu untuk TC," ujar Igor Tolic dilansir dari laman I.League.

Di Piala Presiden 2026, skuad Pangeran Biru dijadwalkan melakoni tiga laga fase grup.

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Pada 25 Juli, Persib dijadwalkan melawan Arema FC, 28 Juli mendatang wakil Singapura, Tampines Rovers dan 31 kontra tim Brunei Darussalam, DPMM FC.

Igor Tolic mengatakan TC di Thailand akan difokuskan untuk membangun taktik dan chemistry tim.

Persib Bandung berencana menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Thailand untuk menghadapi kompetisi Super League dan Playoff ACL Two
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TAGS   Persib persib bandung Thailand Super League 2026-2027 AFC Champions League Two Igor Tolic Piala Presiden 2026 arema fc Tampines Rovers DPMM FC

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