Persib Bandung Rancang TC ke Thailand, Igor Tolic Cari Lawan Sepadan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berencana menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Thailand untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 dan playoff AFC Champions League Two (ACL) 2.

Namun, rencana itu tertunda sementara waktu karena Persib harus menyesuaikan dengan jadwal turnamen pra-musim Piala Presiden 2026.

Menurut Pelatih Persib Igor Tolic, rencana awal keberangkatan tim ke Bangkok pada 24 Juli terpaksa diubah demi tampil di Piala Presiden 2026.

"Setelah menyelesaikan tiga pertandingan di fase grup Piala Presiden, baru kami lihat apakah tim lolos ke semifinal atau final.

Dari sana kami akan menentukan waktu untuk TC," ujar Igor Tolic dilansir dari laman I.League.

Di Piala Presiden 2026, skuad Pangeran Biru dijadwalkan melakoni tiga laga fase grup.

Pada 25 Juli, Persib dijadwalkan melawan Arema FC, 28 Juli mendatang wakil Singapura, Tampines Rovers dan 31 kontra tim Brunei Darussalam, DPMM FC.

Igor Tolic mengatakan TC di Thailand akan difokuskan untuk membangun taktik dan chemistry tim.