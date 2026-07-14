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JPNN.com Bali Sport Profil Bek Anyar Persija Radovan Pankov: Bawa Serbia Juara Piala Dunia U20

Profil Bek Anyar Persija Radovan Pankov: Bawa Serbia Juara Piala Dunia U20

Selasa, 14 Juli 2026 – 11:50 WIB
Profil Bek Anyar Persija Radovan Pankov: Bawa Serbia Juara Piala Dunia U20 - JPNN.com Bali
Mantan pemain Liga Polandia, Legia Warszawa, Radovan Pankov diikat dengan kontrak berdurasi dua musim untuk mengawal lini pertahanan skuad Persija. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija bergerak dalam diam untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Selasa hari ini (14/7), Persija resmi memperkenalkan bek tengah tangguh asal Serbia, Radovan Pankov, sebagai palang pintu anyar tim.

Tak tanggung-tanggung, mantan pemain Liga Polandia, Legia Warszawa diikat dengan kontrak berdurasi dua musim demi mengawal lini pertahanan skuad Persija.

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Radovan Pankov mengawali karier profesional bersama FK Vojvodina pada 2014 silam.

Perjalanan kariernya kemudian berlanjut dengan memperkuat sejumlah klub Eropa.

Mulai dari Ural Yekaterinburg, Radni?ki Niš, AEK Larnaca, Red Star Belgrade, ?ukari?ki, hingga klub Polandia, Legia Warszawa, sebelum bergabung Persija.

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Bersama Red Star Belgrade dan Legia Warszawa, pemain berusia 30 tahun tersebut juga merasakan atmosfer kompetisi antarklub Eropa.

Pengalaman menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu nilai penting yang dibawanya ke Jakarta.

Mantan pemain Liga Polandia, Legia Warszawa Radovan Pankov diikat dengan kontrak berdurasi dua musim demi mengawal lini pertahanan skuad Persija
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TAGS   Radovan Pankov Persija Persija Jakarta Profil Radovan Pankov bursa transfer Legia Warszawa Red Star Belgrade Piala Dunia U20 Timnas Serbia bek

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