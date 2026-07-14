Profil Bek Anyar Persija Radovan Pankov: Bawa Serbia Juara Piala Dunia U20

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija bergerak dalam diam untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Selasa hari ini (14/7), Persija resmi memperkenalkan bek tengah tangguh asal Serbia, Radovan Pankov, sebagai palang pintu anyar tim.

Tak tanggung-tanggung, mantan pemain Liga Polandia, Legia Warszawa diikat dengan kontrak berdurasi dua musim demi mengawal lini pertahanan skuad Persija.

Radovan Pankov mengawali karier profesional bersama FK Vojvodina pada 2014 silam.

Perjalanan kariernya kemudian berlanjut dengan memperkuat sejumlah klub Eropa.

Mulai dari Ural Yekaterinburg, Radni?ki Niš, AEK Larnaca, Red Star Belgrade, ?ukari?ki, hingga klub Polandia, Legia Warszawa, sebelum bergabung Persija.

Bersama Red Star Belgrade dan Legia Warszawa, pemain berusia 30 tahun tersebut juga merasakan atmosfer kompetisi antarklub Eropa.

Pengalaman menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu nilai penting yang dibawanya ke Jakarta.