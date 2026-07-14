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JPNN.com Bali Sport Persija Rekrut Bek Tangguh Serbia Radovan Pankov, Diikat Dua Musim

Persija Rekrut Bek Tangguh Serbia Radovan Pankov, Diikat Dua Musim

Selasa, 14 Juli 2026 – 11:33 WIB
Persija Rekrut Bek Tangguh Serbia Radovan Pankov, Diikat Dua Musim - JPNN.com Bali
Manajemen Persija Jakarta resmi memperkenalkan bek tengah tangguh asal Serbia, Radovan Pankov, Selasa (14/7) sebagai palang pintu anyar tim dengan durasi kontrak dua musim. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta terus bergerak aktif membangun kekuatan menyambut bergulirnya Super League 2026-2027 pada September mendatang.

Terbaru, manajemen Macan Kemayoran resmi memperkenalkan bek tengah tangguh asal Serbia, Radovan Pankov, sebagai palang pintu anyar tim.

Tak tanggung-tanggung, mantan pemain Liga Polandia, Legia Warszawa diikat dengan kontrak berdurasi dua musim demi mengawal lini pertahanan skuad Persija.

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Presiden Persija Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa perekrutan bek berusia 30 tahun tersebut didasarkan pada kebutuhan teknis tim.

Pelatih Persija Shin Tae yong fokus membangun lini belakang Persija yang solid dan kompetitif, sama seperti ketika menangani Timnas Indonesia.l

Radovan Pankov yang memiliki market value Rp8,69 miliar menjadi solusi efektif setelah Persija melepas sejumlah pemain belakang seusai kompetisi berakhir Mei 2026.  

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“Radovan memiliki kualitas, pengalaman, karakter, dan mentalitas yang kami butuhkan di sektor pertahanan.

Rekam jejaknya di berbagai kompetisi Eropa menunjukkan bahwa ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi,” ujar Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Manajemen Macan Kemayoran resmi memperkenalkan bek tengah tangguh asal Serbia, Radovan Pankov, sebagai palang pintu anyar tim dengan durasi kontrak dua musim
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TAGS   Persija Persija Jakarta Radovan Pankov bursa transfer bek bek tengah Legia Warszawa Red Star Belgrade Shin Tae-yong Super League 2026-2027

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