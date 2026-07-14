Pra-Musim Persebaya Berjalan tak Normal, Bernardo Tavares Putar Otak

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares harus menerapkan formula pra-musim yang tidak biasa menjelang bergulirnya Super League 2026/2027 pada September mendatang.

Ketatnya jadwal kompetisi membuat juru taktik asal Portugal ini langsung memadukan menu latihan fisik, taktik, teknik, hingga mental sejak hari pertama.

Pasalnya, skuad The Green Force – julukan Persebaya sudah ditunggu dua agenda besar dalam waktu dekat.

Keduanya, yakni laga 99th Anniversary Game kontra PSIS Semarang dan turnamen pra-musim Piala Presiden 2026.

"Ini adalah pra-musim yang berbeda.

Kami tidak bisa hanya fokus pada target fisik seperti biasanya.

Fisik, taktis, teknis, dan mental harus jalan bersamaan," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menyebut mepetnya jadwal turnamen memaksa timnya untuk langsung siap tanding.