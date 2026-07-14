Bursa Transfer: Bali United Rekrut Gelandang Queven da Silva Inacio, Top

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali mengumumkan rekrutan baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah mendatangkan dua mantan pemain klub Eredivisie, SC Cambuur, Jort van der Sande dan Remco Balk awal Juli lalu, Bali United kembali merilis legiun asing anyar.

Pemain asing itu adalah Queven da Silva Inacio.

Gelandang serang asal Brasil berusia 27 tahun ini diboyong Bali United setelah menyelesaikan masa baktinya bersama klub Thai Super League, Chonburi FC, Selasa (14/7).

Kehadiran pemain bertinggi 176 cm ini dikonfirmasi langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri.

Yabes Tanuri berharap pemain dengan panggilan Queven ini mampu menjadi motor serangan baru di lini tengah.

“Manajemen dan tim kepelatihan terus menyiapkan komposisi terbaik menjelang musim kompetisi yang baru, salah satunya adalah mendatangkan gelandang baru untuk Bali United,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

“Kami melihat Queven memiliki kualitas di lini tengah.