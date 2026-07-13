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Gakuto Notsuda Pilih Nomor 17 di Persib, Kaget Bandung Lebih Dingin dari Jepang

Senin, 13 Juli 2026 – 22:29 WIB
Gakuto Notsuda Pilih Nomor 17 di Persib, Kaget Bandung Lebih Dingin dari Jepang - JPNN.com Bali
Gakuto Notsuda resmi merampungkan proses perpindahannya ke Persib Bandung dan mendapat nomor punggung 17, Senin (13/7). Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Gakuto Notsuda resmi merampungkan proses perpindahannya ke Persib Bandung setelah menandatangani kontrak berdurasi satu musim plus opsi perpanjangan satu tahun.

Prosesi penandatanganan kontrak mantan pemain Thai Super League, BG Pathum United, ini berlangsung, Senin (13/7).

Gelandang asal Jepang ini juga langsung menentukan nomor punggung 17 sebagai identitas barunya di seragam tempur skuad Persib Bandung.

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Seusai resmi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung, Gakuto Notsuda membagikan kesan pertamanya mengenai Kota Kembang.

Menariknya, hal pertama yang mencuri perhatiannya adalah faktor cuaca.

"Bandung dingin. Bahkan terasa lebih dingin daripada Jepang saat ini," ujar Gakuto Notsuda dilansir dari laman klub.

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Dipilihnya nomor punggung 17 sempat memicu spekulasi di kalangan Bobotoh, mengingat nomor tersebut identik dengan eks pemain Jepang pendahulu di Persib, Shohei Matsunaga.

Namun, Gakuto Notsuda langsung menepis anggapan tersebut.

Gakuto Notsuda resmi merampungkan proses perpindahannya ke Persib Bandung setelah menandatangani kontrak berdurasi satu musim plus perpanjangan satu tahun
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TAGS   Gakuto Notsuda Persib persib bandung nomor punggung BG Pathum United Kota Bandung Jepang Super League 2026-2027 Shohei Matsunaga

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