Pemain Termahal Miguel Pereira Terkesan Latihan Perdana Persebaya, Berkelas

bali.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang anyar Persebaya Surabaya asal Portugal, Miguel Pereira, mengaku mendapatkan kesan positif pada hari pertamanya berlatih bersama skuad Green Force.

Sesi ini menjadi langkah awal bagi pemain dengan market value termahal di Persebaya Rp12,17 miliar tersebut untuk beradaptasi dengan cuaca Kota Surabaya.

Latihan perdana yang berlangsung Sabtu (11/7) lalu di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini jadi momen memahami arahan tim pelatih, sekaligus membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya.

Meski baru pertama kali bergabung, pemain berusia 27 tahun ini langsung dihadapkan pada menu latihan bertempo tinggi.

Namun, Miguel Pereira mengaku menikmati tantangan tersebut.

"Latihan hari pertama ini berjalan bagus dan intensitasnya sangat tinggi.

Untuk ukuran sesi perdana, temponya cukup menantang, tetapi saya sangat menikmatinya dan kondisi saya cukup baik untuk melahap seluruh menu latihan," ujar Miguel Pereira dilansir dari laman Persebaya.

Miguel Pereira menambahkan bahwa sesi awal seperti ini sangat krusial untuk mempercepat proses adaptasinya di Surabaya.