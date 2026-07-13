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JPNN.com Bali Sport Persib Bandung Kejar Tayang Piala Presiden 2026, Igor Tolic Buka-bukaan

Persib Bandung Kejar Tayang Piala Presiden 2026, Igor Tolic Buka-bukaan

Senin, 13 Juli 2026 – 12:46 WIB
Persib Bandung Kejar Tayang Piala Presiden 2026, Igor Tolic Buka-bukaan - JPNN.com Bali
Persib Bandung resmi memulai persiapan musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pendamping GBLA, Sabtu (11/7) lalu dipimpin langsung pelatih Igor Tolic. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi memulai persiapan musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pendamping GBLA, Sabtu (11/7) lalu.

Sesi latihan ini dipimpin langsung pelatih Igor Tolic didampingi para asisten pelatih Zlatko Runje, Achmad Jufriyanto, dan Karlo Reinholz.

Sebanyak 22 pemain tampak hadir, termasuk deretan amunisi asing anyar seperti Luka Menalo, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic.

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Selain itu, tiga penggawa yang musim lalu dipinjamkan ke tim lain, seperti Henhen Herdiana, Hamra Hehanusa, dan Adzikry Fadillah, juga telah kembali merapat ke dalam tim.

“Ya ini adalah latihan perdana, ini hanya pengenalan dengan penjelasan tentang prinsip sepak bola yang akan diterapkan di pertandingan.

Dan Karlo (Reinholz) memberikan pemain materi latihan fisik untuk bisa menjalani permainan,” kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Namun, latihan ini belum berjalan optimal mengingat sejumlah pemain masih absen.

Setidaknya ada enam pilar Persib Bandung berlabel Timnas Indonesia yang absen karena masih harus menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center untuk proyeksi ASEAN Hyundai Championship Cup 2026.

Bandung resmi memulai persiapan musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pendamping GBLA, Sabtu (11/7) lalu.
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TAGS   Persib persib bandung Igor Tolic latihan perdana Piala Presiden 2026 Timnas Indonesia Bali United Training Center

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