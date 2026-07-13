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Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah

Senin, 13 Juli 2026 – 12:16 WIB
Bursa Transfer: Persita Rekrut Sutanto Tan & Wahyudi Hamisi, Sah - JPNN.com Bali
Persita Tangerang mengumumkan dua pemain baru menyambut kompetisi musim depan, yakni eks pemain Bali United dan Persis Solo, Sutanto Tan dan mantan pemain Persijap serta Borneo FC, Wahyudi Hamisi. Foto: Persita

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita kembali merilis rekrutan baru setelah mengumumkan striker Timnas Madagaskar, Alexandre Ramalingom sebagai pemain anyar untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

Keduanya adalah pemain lokal, eks pemain Bali United dan Persis Solo, Sutanto Tan dan eks legiun Persijap Jepara, Wahyudi Hamisi.

Sutanto Tan akan menambah opsi di lini tengah Persita Tangerang di bawah arahan pelatih kepala Carlos Pena.

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“Tentu sebuah kebanggaan bisa dipercaya menjadi pemain Persita, klub yang memiliki sejarah panjang di sepakbola Indonesia.

Saya tidak asing dengan rekan setim saya di Persita karena kami sering berhadapan di liga Indonesia dalam beberapa musim terakhir,” ujar Sutanto Tan dilansir dari laman klub.

Pemain berusia 32 tahun itu memulai karir juniornya di PS Batam, Geylang United (Singapura), Persib Bandung dan Pelita Jaya.

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Kontrak profesionalnya dimulai di Liga Singapura bersama Hougang United pada musim 2013-14.

Sutanto Tan lalu melanglang buana ke sejumlah klub seperti Mitra Kukar, Persija Jakarta, Bali United, PSIM Yogyakarta, PSMS Medan, PSM Makassar dan Persis Solo.

Persita kembali merilis rekrutan baru setelah mengumumkan striker Timnas Madagaskar, Alexandre Ramalingom. Keduanya, yakni Sutanto Tan dan Wahyudi Hamisi
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TAGS   bursa transfer persita persita tangerang Sutanto Tan Wahyudi Hamisi Super League 2026-2027 persis solo Persijap Jepara Borneo FC bali united

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