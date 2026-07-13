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Persebaya Jor-joran Berburu Pemain, Tembus Rp104.29 Miliar, Rivera Buka Suara

Senin, 13 Juli 2026 – 11:45 WIB
Persebaya Jor-joran Berburu Pemain, Tembus Rp104.29 Miliar, Rivera Buka Suara - JPNN.com Bali
Persebaya agresif di bursa transfer. Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Persebaya saat ini sukses menembus angka Rp104,29 miliar setelah merekrut banyak pemain baru. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya langsung tancap gas menyambut kompetisi Super League 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir September mendatang.

Skuad Bajol Ijo bahkan telah menggelar latihan perdana akhir pekan kemarin setelah resmi mengamankan tanda tangan 34 pemain, baik pilar asing maupun lokal.

Langkah cepat ini mengukuhkan Persebaya sebagai salah satu tim paling agresif dalam berburu pemain untuk menjadi juara Super League musim depan.

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Agresivitas tersebut berdampak langsung pada nilai pasar (market value) klub yang melonjak drastis.

Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Persebaya saat ini sukses menembus angka Rp104,29 miliar.

Penyerang sayap baru asal Portugal, Miguel Pereira, tercatat sebagai pemain dengan market value tertinggi di dalam skuad, yakni mencapai Rp12,17 miar.

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Dari total 34 pemain yang dipersiapkan untuk musim depan, tim kebanggaan Bonek ini mendaftarkan 11 legiun asing.

Manajemen memilih mengombinasikan pilar lama yang terbukti solid dengan darah baru yang potensial.

Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Persebaya saat ini sukses menembus angka Rp104,29 miliar setelah merekrut banyak pemain baru
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TAGS   Persebaya bursa transfer Super League 2026-2027 Market Value Transfermarkt Francisco Rivera Miguel Pereira Persebaya Surabaya pemain asing

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