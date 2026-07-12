Bursa Transfer: Persija Lepas Ryo Matsumura, Garudayaksa FC Jadi Pelabuhan Baru?

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki nasib gelandang Persija asal Jepang Ryo Matsumura akhirnya terjawab.

Setelah setengah musim harus hengkang dari Persija dengan status pinjaman ke Bhayangkara FC, mantan pemain Persis Solo itu akhirnya resmi berpisah dengan skuad Macan Kemayoran untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Persija melepas gelandang energik ini setelah masa kontraknya berakhir.

Selama dua musim berseragam Persija, Ryo menjadi salah satu motor serangan yang diandalkan dengan catatan impresif 68 penampilan di semua kompetisi resmi, serta menyumbang 17 gol dan 18 assist.

Pemain berusia 32 tahun tersebut sempat menjalani masa peminjaman bersama Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada paruh kedua musim lalu, sebelum akhirnya benar-benar menyudahi masa baktinya di Persija.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi terdalamnya atas dedikasi dan profesionalisme mantan pemain J-League, Vissel Kobe itu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija.

Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian penting dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” ujar Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.