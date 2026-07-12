JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persija Lepas Ryo Matsumura, Garudayaksa FC Jadi Pelabuhan Baru?

Bursa Transfer: Persija Lepas Ryo Matsumura, Garudayaksa FC Jadi Pelabuhan Baru?

Minggu, 12 Juli 2026 – 19:30 WIB
Bursa Transfer: Persija Lepas Ryo Matsumura, Garudayaksa FC Jadi Pelabuhan Baru? - JPNN.com Bali
Gelandang serang Persija Ryo Matsumura berangkulan dengan Witan Sulaeman. Ryo Matsumura akhirnya resmi berpisah dengan Persija menjelang kompetisi bergulir. Foto: Instagram @ryomatsumura.official

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teki nasib gelandang Persija asal Jepang Ryo Matsumura akhirnya terjawab.

Setelah setengah musim harus hengkang dari Persija dengan status pinjaman ke Bhayangkara FC, mantan pemain Persis Solo itu akhirnya resmi berpisah dengan skuad Macan Kemayoran untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Persija melepas gelandang energik ini setelah masa kontraknya berakhir.

Baca Juga:

Selama dua musim berseragam Persija, Ryo menjadi salah satu motor serangan yang diandalkan dengan catatan impresif 68 penampilan di semua kompetisi resmi, serta menyumbang 17 gol dan 18 assist.

Pemain berusia 32 tahun tersebut sempat menjalani masa peminjaman bersama Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada paruh kedua musim lalu, sebelum akhirnya benar-benar menyudahi masa baktinya di Persija.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi terdalamnya atas dedikasi dan profesionalisme mantan pemain J-League, Vissel Kobe itu.

Baca Juga:

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija.

Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian penting dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” ujar Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Setelah setengah musim harus hengkang dari Persija dengan status pinjaman ke Bhayangkara FC, Ryo Matsumura akhirnya berpisah dengan skuad Macan Kemayoran
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Persija Persija Jakarta Ryo Matsumura Garudayaksa FC Bhayangkara FC Super League 2026-2027 gelandang Jepang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia - JPNN.com Bali

    John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

  2. Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali

    Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

  3. TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja? - JPNN.com Bali

    TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU