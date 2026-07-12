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Sah, Eks Gelandang PSM Gledson Paixao Berlabuh ke Persebaya, Dikontrak Semusim

Minggu, 12 Juli 2026 – 19:18 WIB
Sah, Eks Gelandang PSM Gledson Paixao Berlabuh ke Persebaya, Dikontrak Semusim - JPNN.com Bali
Eks gelandang PSM Makassar, Gledon Paixao, resmi berlabuh ke The Green Force – julukan Persebaya musim depan, Sabtu (11/7) kemarin. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali memperkenalkan pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Seperti banyak ditebak fan dan pencinta sepak bola tanah air, eks gelandang PSM Makassar, Gledon Paixao, resmi berlabuh ke The Green Force – julukan Persebaya musim depan, Sabtu (11/7) kemarin.

Gelandang asal Brasil ini mendapat kontrak di Persebaya selama satu musim plus opsi perpanjangan.

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Setiba di Surabaya, Gledson Paixao langsung tersanjung dengan kehangatan luar biasa yang diberikan oleh keluarga besar Persebaya.

"Sambutannya luar biasa. Menurut saya, sulit meminta sambutan yang lebih baik dari ini.

Saya benar-benar bahagia dengan cara saya diterima di sini," ujar Gledson Paixao dilansir dari laman Persebaya.

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Pemain yang mengemas 22 penampilan dengan torehan satu gol dan satu assist bersama PSM Makassar musim lalu itu diprediksi tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi.

Gledson Paixao mengaku sudah khatam dengan atmosfer sepak bola tanah air, termasuk magis Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

eks gelandang PSM Makassar, Gledon Paixao, resmi berlabuh ke The Green Force – julukan Persebaya musim depan, Sabtu (11/7) kemarin dengan kontrak semusim
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TAGS   PSM psm makassar bursa transfer Gledson Paixao Persebaya Persebaya Surabaya Super League 2026-2027 kontrak pemain gelandang Brasil

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