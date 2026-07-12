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JPNN.com Bali Sport Persebaya Tancap Gas di Latihan Perdana, Tantang PSIS Pekan Depan

Persebaya Tancap Gas di Latihan Perdana, Tantang PSIS Pekan Depan

Minggu, 12 Juli 2026 – 18:59 WIB
Persebaya Tancap Gas di Latihan Perdana, Tantang PSIS Pekan Depan - JPNN.com Bali
Pelatih Bernardo Tavares memimpin latihan perdana skuad Persebaya, kemarin (11/7). Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menggelar latihan perdana di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Sabtu (11/7) sore.

Sesi ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala Bernardo Tavares dan menjadi momen pertama kalinya seluruh pemain berkumpul di lapangan setelah merampungkan rangkaian tes medis serta pengukuran fisik.

Pada latihan pembuka ini, Bernardo Tavares tidak membuang waktu.

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Ia langsung mengombinasikan materi fisik dan taktik untuk mempercepat proses adaptasi, khususnya bagi para penggawa anyar Green Force.

"Hari ini kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain tim," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Langkah cepat ini diambil karena Persebaya dikejar waktu yang cukup mepet dalam membangun kesiapan tim.

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Dalam waktu dekat, Francisco Rivera Cum suis sudah ditunggu laga spesial 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion GBT pada Minggu (19/7) mendatang.

Tantangan jadwal yang padat membuat tim pelatih harus memutar otak untuk menyusun program yang seimbang agar seluruh aspek permainan dapat berkembang bersamaan secara instan.

Persebaya sudah ditunggu laga spesial 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion GBT pada Minggu (19/7) mendatang.
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya PSIS PSIS Semarang latihan perdana Bernardo Tavares 99th Anniversary Game Stadion Gelora Bung Tomo

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