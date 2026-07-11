Profil Bek Anyar Persija Denis Kolinger: Kontrak Dua Musim, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dia adalah mantan kapten klub klub Liga Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb, Denis Kolinger.

Persija mengikat Denis Koinger yang memiliki tinggi hampir dua meter dengan durasi kontrak selama dua musim ke depan.

Denis Kolinger memiliki perjalanan karier yang panjang di sepak bola Eropa.

Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Kroasia bersama NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb.

Di Lokomotiva Zagreb, Denis Kolinger menjadi salah satu sosok penting tim dan dipercaya mengemban ban kapten.

Selain berkarier di Kroasia, Denis Kolinger juga pernah merasakan atmosfer Danish Superliga bersama Vejle BK dan memperkuat CFR Cluj di Rumania.

Pengalamannya semakin lengkap dengan kesempatan tampil di kompetisi antarklub UEFA.