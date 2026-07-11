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Profil Bek Anyar Persija Denis Kolinger: Kontrak Dua Musim, Responsnya Berkelas

Sabtu, 11 Juli 2026 – 12:21 WIB
Profil Bek Anyar Persija Denis Kolinger: Kontrak Dua Musim, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Denis Kolinger saat diumumkan manajemen Persija Jakarta sebagai rekrutan anyar pada Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dia adalah mantan kapten klub klub Liga Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb, Denis Kolinger.

Persija mengikat Denis Koinger yang memiliki tinggi hampir dua meter dengan durasi kontrak selama dua musim ke depan.

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Denis Kolinger memiliki perjalanan karier yang panjang di sepak bola Eropa.

Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Kroasia bersama NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb.

Di Lokomotiva Zagreb, Denis Kolinger menjadi salah satu sosok penting tim dan dipercaya mengemban ban kapten.

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 Selain berkarier di Kroasia, Denis Kolinger juga pernah merasakan atmosfer Danish Superliga bersama Vejle BK dan memperkuat CFR Cluj di Rumania.

Pengalamannya semakin lengkap dengan kesempatan tampil di kompetisi antarklub UEFA.

Bek tengah anyar Persija Denis Kolinger menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Kroasia bersama NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb.
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TAGS   Denis Kolinger Persija Persija Jakarta bursa transfer bek bek tengah NK Zagreb NK Lokomotiva Zagreb Super League 2026-2027 kontrak pemain

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