Persija Rekrut Kroasia Setinggi 2 Meter, Tangguh, Prapanca Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bergerak cepat mengamankan sektor pertahanan mereka untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Perubahan besar di lini belakang ditandai dengan peresmian Denis Kolinger, bek tengah asal Kroasia yang siap menjadi andalan baru Macan Kemayoran.

Berbekal postur menjulang setinggi 199 sentimeter, pesepak bola dengan market value Rp7,82 miliar ini tidak hanya membawa keunggulan fisik, tetapi juga kematangan bermain.

Rekam jejaknya sebagai kapten tim di klub Liga Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb diharapkan mampu menularkan jiwa kepemimpinan dan memberikan stabilitas instan di jantung pertahanan Persija.

Presiden Persija Mohamad Prapanca meyakini perekrutan Denis Kolinger adalah kepingan penting yang selama ini dicari demi membangun skuat yang kompetitif.

“Kehadiran Denis Kolinger kami yakini akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini pertahanan Persija.

Denis Kolinger memiliki karakter sebagai pemain yang tangguh, disiplin, dan berjiwa pemimpin," kata Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Mohamad Prapanca menambahkan bahwa kualitas kepemimpinan Denis Kolinger sangat dibutuhkan tim saat ini.