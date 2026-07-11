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JPNN.com Bali Sport Walber Mota Tertantang Bawa Persebaya Berprestasi, Sentil Bonek

Walber Mota Tertantang Bawa Persebaya Berprestasi, Sentil Bonek

Sabtu, 11 Juli 2026 – 10:35 WIB
Walber Mota Tertantang Bawa Persebaya Berprestasi, Sentil Bonek - JPNN.com Bali
Bek tengah asal Brasil Jose Walber Mota resmi berseragam Persebaya dengan durasi kontrak semusim. Foto: Instagram @walber_motta34

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bek tengah anyar Persebaya asal Brasil Jose Walber Mota de Amorim mengaku antusias menyambut tantangan barunya bersama Persebaya musim 2026-2026.

Menurut bek dengan tinggi 1,86 cm ini, bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia menjadi kesempatan yang sangat berharga dalam perjalanan kariernya.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya.

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Saya mengetahui bahwa klub ini memiliki sejarah panjang, basis suporter yang luar biasa, dan ambisi besar untuk meraih prestasi.

Itu menjadi alasan yang membuat saya sangat termotivasi datang ke sini," ujar Jose Walber Mota dilansir dari laman Persebaya.

Persebaya meresmikan status Jose Walber Mota sebagai pemain baru The Green Force, Jumat (10/7) kemarin.

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Bek dengan market value Rp1,3 miliar ini direkrut Persebaya dari klub V-League, Nam Dinh FC setelah kontraknya berakhir.

Pemain kaya pengalaman ini mendapat kontrak berdurasi satu musim disertai opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Bek tengah anyar Persebaya asal Brasil Jose Walber Mota de Amorim mengaku antusias menyambut tantangan barunya bersama Persebaya musim 2026-2026.
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TAGS   Walber Mota Jose Walber Mota Walber Persebaya bursa transfer Persebaya Surabaya Nam Dinh FC Bonek Super League

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