Fixed, Persebaya Rekrut Bek Tangguh Brasil Jose Walber Mota, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kepingan puzzle skuad Persebaya untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2026 yang bergulir September mendatang mulai terlihat.

Mantan bek tengah klub V-League, Nam Dinh FC, Jose Walber Mota, akhirnya resmi merapat ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), markas Persebaya, kemarin (10/7).

Bek tengah dengan nama lengkap Jose Walber Mota de Amorim menjadi legiun asing kesembilan, lima di antaranya pemain anyar yang diumumkan resmi manajemen Persebaya sebagai pemain The Green Force musim depan.

“Persebaya resmi mendatangkan Jose Walber Mota untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Kehadiran Jose Walber Mota menjadi langkah lanjutan Persebaya dalam mematangkan komposisi tim.

Bek berusia 29 tahun tersebut diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan sepanjang kompetisi.

Persebaya mengikat pemain sepak bola dengan market value Rp1,3 miliar ini dengan kontrak berdurasi satu musim disertai opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Jose Walber Mota bukan nama asing di sepak bola Brasil.