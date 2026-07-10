John Herdman: Vietnam Lawan Bagus, tetapi Kami Juga Ingin Melawan Malaysia

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan Skuad Garuda sama sekali tidak gentar menghadapi Vietnam pada fase grup ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Di atas kertas, Vietnam memang diprediksi bakal menjadi batu sandungan terbesar bagi Indonesia di Grup A.

Pasalnya, tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut mencuri start dengan menggelar pemusatan latihan jauh lebih awal, tepatnya sejak 22 Juni lalu.

Kendati sang rival memiliki waktu persiapan yang lebih panjang, John Herdman justru menyambut tantangan tersebut dengan antusiasme tinggi.

“Kami sangat tertarik. Ini akan menjadi lawan yang sangat bagus untuk menguji sampai di mana kemampuan tim kami,” ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Mantan juru taktik Timnas Kanada itu juga memberikan rasa hormatnya terhadap kekuatan dan stabilitas yang dimiliki skuad Vietnam saat ini.

“Mereka sudah bersama dalam waktu yang lama, dan diperkuat oleh pelatih yang juga sudah lama menangani tim.

Mereka adalah tim yang tahu persis bagaimana caranya untuk menang,” kata John Herdman memuji.