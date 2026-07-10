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JPNN.com Bali Sport Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman

Jumat, 10 Juli 2026 – 21:54 WIB
Intip TC Timnas di Bali: Rizky Ridho Ungkap Fokus Utama John Herdman - JPNN.com Bali
Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho berbincang dengan Eliano Reijnders saat TC di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (10/7). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemusatan latihan alias training camp (TC) Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 masih bergulir di Bali.

Skuad Garuda tercatat mulai menempa diri di markas latihan tim Super League, Bali United, di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, sejak Minggu (5/7) lalu.

Dari 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman, baru 23 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di lahan seluas 33 hektar di pinggir Pantai Purnama, Gianyar.

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Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pilar penting tampak melahap menu latihan dari tim pelatih timnas.

Tampak Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, Thom Haye, Mauro Zijlstra, Eliano Reijnders, Beckham Putra, hingga Sandy Walsh.

Terlihat juga kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho milik Persija.

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"Alhamdullilah, semua berjalan dengan baik setelah off seasons.

Semua pemain menunjukkan step yang bagus untuk ke depannya.

Dari 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman, baru 23 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di lahan seluas 33 hektar di pinggir Pantai Purnama, Gianyar
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TAGS   Timnas Indonesia TC Timnas Indonesia John Herdman bali united Bali United Training Center Rizky Ridho ASEAN Hyundai Cup 2026

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