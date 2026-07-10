TC Timnas: John Herdman Kirim Sinyal Coret Pemain di Bali, Siapa Saja?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Skuad Garuda telah menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) intensif di Bali United Training Center sejak Minggu (5/7) lalu.

Dari 50 nama yang masuk dalam daftar pantauan, saat ini baru 23 pemain yang merapat ke Pulau Bali untuk mengikuti training camp.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pilar penting tampak melahap menu latihan dari tim pelatih timnas.

Tampak Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, Thom Haye, Mauro Zijlstra, Eliano Reijnders, Beckham Putra, hingga Sandy Walsh yang baru saja resmi bergabung dengan Persib Bandung.

Namun, belum semua pemain dalam kondisi siap tempur.

Shayne Pattynama, misalnya, masih harus menjalani porsi latihan terpisah di pinggir lapangan di bawah pengawasan ketat tim fisioterapi Timnas Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan agenda TC di Bali kali ini mengusung dua misi utama.