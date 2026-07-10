Bursa Transfer: Persita Rekrut Striker Timnas Madagaskar, Rekam Jejaknya Mentereng

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang resmi menambah daya gedor untuk Super League 2026-2027 dengan mendatangkan striker Timnas Madagaskar, Alexandre Ramalingom.

Striker 33 tahun ini direkrut Persita Tangerang dengan status bebas transfer setelah kontraknya di klub Azerbaijan, FK Sumqayit, berakhir 1 Juli 2026 lalu.

Alexandre Ramalingom mendapat kontrak satu musim di Persita dan mendapat nomor punggung 90.

“Saya antusias dan tak sabar untuk memulai tantangan baru bersama Persita di kancah tertinggi sepakbola Indonesia,” ujar Alexandre Ramalingom dilansir dari laman klub.

Penyerang dengan market value Rp6,08 miliar ini mengaku banyak mendengar kualitas sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, ia tak sabar bergabung dengan rekan setim dan staf pelatih persija untuk menyambut kompetisi musim depan.

“Saya berharap dukungan penuh dari Persita Fan agar kita bersama bisa mencapai hasil terbaik di musim ini,” katanya.

Alexandre Ramalingom merupakan penyerang kelahiran Prancis yang memilih membela Timnas Madagaskar karena garis keturunannya.