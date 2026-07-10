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Persija Rekrut Bek Asal Bosnia Kolektor Tiga Trofi Liga, Ini Profilnya

Jumat, 10 Juli 2026 – 09:29 WIB
Persija Rekrut Bek Asal Bosnia Kolektor Tiga Trofi Liga, Ini Profilnya - JPNN.com Bali
Persija Jakarta berhasil mendatangkan bek kanan asal Bosnia dan Harzegovina, Kerim Memija dengan durasi kontrak dua musim. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija kembali mengumumkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Kamis (9/7) kemarin, Persija berhasil mendatangkan bek kanan asal Bosnia dan Harzegovina, Kerim Memija dengan durasi kontrak dua musim.

Manajemen Macan Kemayoran terpikat merekrut bek bernilai Rp5,21 miliar bukan sekadar menambah opsi di sektor pertahanan, tetapi juga pengalaman, kedewasaan, dan mentalitas juara.

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Sepanjang karier profesionalnya, Kerim Memija telah merasakan atmosfer kompetisi di Bosnia dan Herzegovina, Denmark, hingga Kroasia.

Salah satu fase terbaik dalam perjalanannya tercipta bersama HŠK Zrinjski Mostar, klub yang ia bantu meraih tiga gelar Bosnian Premier League pada musim 2021/2022, 2022/2023, dan 2024/2025.

“Saya tidak pernah bosan meraih kemenangan.

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Saya selalu ingin menang dan memenangkan trofi.

Saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Persija, membantu tim meraih banyak kemenangan, dan pada akhirnya membawa trofi untuk klub ini,” ujar Kerim Memija dilansir dari laman klub.

Persija Jakarta berhasil mendatangkan bek kanan asal Bosnia dan Harzegovina, Kerim Memija dengan durasi kontrak dua musim
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TAGS   Persija bursa transfer Kerim Memija Persija Jakarta Bosnia HŠK Zrinjski Mostar Super League 2026-2027

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