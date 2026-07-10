Bursa Transfer: Arema FC Rekrut Eks Bek FC Porto B Diego Landis, Mentereng

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti membuat gebrakan menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Jumat hari ini (10/7), Arema FC mengumumkan mendatangkan pemain asing baru berposisi bek tengah asal Brasil, Diego Luiz Landis.

Pesepak bola 28 tahun ini direkrut Arema FC setelah kontraknya bersama klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, berakhir 31 Mei 2026 lalu.

Arema FC terpikat merekrut bek tengah bernilai Rp5,26 miliar itu sebagai bagian dari upaya membangun tim yang lebih kompetitif menghadapi musim baru.

Diego Landis didatangkan untuk menambah kualitas tim sekaligus memperdalam persaingan di sektor belakang.

Yang menarik, Diego Landis adalah teman duet penyerang anyar Persebaya, Yann Mabella selama berseragam Terengganu FC.

“Kami menyambut Diego Landis sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC.

Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kualitas, pengalaman, dan memperkuat kedalaman skuad di lini belakang.